Grönland Başbakanı usulsüz harcadığı parayı devlete geri ödedi

Grönland resmi radyo televizyon kurumu KNR'nin haberine göre Başbakan Aleqa Hammond kamu bütçesinden aldığı 106 bin Kron'u (yaklaşık 14 bin Euro) özel amaçlar için kullandı. Grönland Devlet Denetleme Kurumu'nun raporlarına dayandırılan haberde, Hammond'un söz konusu parayı ailesiyle birlikte gittiği seyahatlerde harcadığı belirtiliyor.

Cihan’da yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Hammond, parayı iade ettiğini ve hesaplarda yapılan bir yanlışlık sonucu böyle bir şeyin meydana geldiğini söyledi. Hammond, ailesi için yaptığı harcamaların, yanlışlıkla resmi faturalara yansıtıldığını savundu.

2 milyon kilometre kare ile dünyanın en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen soğuk iklim şartları nedeniyle sadece 55 bin kişinin yaşadığı Grönland, iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise Danimarka'ya bağlı. En son geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Siumut Partisi lideri Aleqa Hammond, Grönland'ın ilk kadın başbakanı olmuştu.