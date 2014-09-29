T24 LogoT24 Logo
Dünya

Grönland Başbakanı usulsüz harcadığı parayı devlete geri ödedi

Adı yolsuzluğa karışan Başbakan Hammond, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından, devlet bütçesinden usulsüz harcadığı iddia edilen 106 bin Kron’u geri ödemek zorunda kaldı

29 Eylül 2014 16:54

Grönland resmi radyo televizyon kurumu KNR'nin haberine göre Başbakan Aleqa Hammond kamu bütçesinden aldığı 106 bin Kron'u (yaklaşık 14 bin Euro) özel amaçlar için kullandı. Grönland Devlet Denetleme Kurumu'nun raporlarına dayandırılan haberde, Hammond'un söz konusu parayı ailesiyle birlikte gittiği seyahatlerde harcadığı belirtiliyor. 

Cihan’da yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Hammond, parayı iade ettiğini ve hesaplarda yapılan bir yanlışlık sonucu böyle bir şeyin meydana geldiğini söyledi. Hammond, ailesi için yaptığı harcamaların, yanlışlıkla resmi faturalara yansıtıldığını savundu. 

2 milyon kilometre kare ile dünyanın en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen soğuk iklim şartları nedeniyle sadece 55 bin kişinin yaşadığı Grönland, iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise Danimarka'ya bağlı. En son geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Siumut Partisi lideri Aleqa Hammond, Grönland'ın ilk kadın başbakanı olmuştu. 

ETİKETLER

grönlandbaşbakanusulsüzparadevletgeri ödedialeqa hammond

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24