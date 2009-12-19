Grizuzedelere maaş bağlanacak

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 19 işçinin ölüm geliri almayı hak ettiğini belirterek, ''Kendilerine aylık olarak mevcut aldıkları maaşın yüzde 70'i oranında ölüm geliri vereceğiz. Ayrıca işçilerimizden 15 tanesi prim ödeme gün sayıları da hesap edilerek emeklilik maaşı almayı hak ediyor. 15 işçimize de emeklilik maaşı vereceğiz'' dedi.



Dinçer, Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliğinin Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki Marmara Salonunda düzenlediği ''Stratejik Kent Yönetimi'' toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Dinçer, bir gazetecinin, ''19 işçinin ailelerine yönelik ne tür adımlar atılacağına'' ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:



''Ben bu konuda adli makamların ve işletme sahiplerinin ne tür bir telafi çalışması yürüteceklerini bilemem ama biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu olarak işçilerimizin tamamının durumunu inceledik. Buna göre, 19 işçimiz ölüm geliri almayı hak ediyor. Hem emeklilik maaşı, hem de ölüm geliri vereceklerimizden hangisi daha yüksekse onu ödeyeceğiz, diğerinin de yüzde 50'sini ödeyeceğiz.



Dolayısıyla her halukarda orada vefat eden işçilerimizin mutlaka eş ve çocuklarına gelir temini yapıyoruz. Cenaze masraflarıyla ilgili de Sosyal Güvenlik Kurumunun bir ödemesi olacak. O açıdan bakıldığında biz işçilerimizin ailelerini Sosyal Güvenlik Kurumu olarak mağdur etmeyeceğiz.''



Dinçer, maden ocağında halen çalışmakta olan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi durumuna ilişkin de çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, ''Biz işverenin iş akitlerini feshetmeyeceğini bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Çünkü orada ileride eksikleri giderdiği zaman üretim yapmaya devam etmeyi düşünüyorsa, hazırlık aşamasında aynı işçileri hazırlıkları tamamlamak üzere kullanmak durumunda kalacak. Tavsiyemiz, işçilerimizi mağdur etmesinler ve çalıştırmaya devam etsinler'' diye konuştu.



Dinçer, maden ocağı işletmesinin kapanması ve işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi durumunda yaklaşık 130 işçiye işsizlik ödeneğinden ödeme yapılacağını bildirdi.