-GRİZU ŞEHİTLERİ ANITTA YAŞAYACAK ZONGULDAK (A.A) - 24.09.2010 - Zonguldak'ın Kilim beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğündeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madencinin isim levhalarının 15 Ekime kadar maden şehitleri anıtına asılması amaçlanıyor. 2003'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve 1875-2003 yıllarında taş kömürü üretimi sırasında hayatını kaybeden madencilerin isimleri ölüm tarihlerine göre yazıldığı Zonguldak Havzası Maden Şehitleri Anıtı'ndaki bazı bilgi yanlışlıklarının düzeltilmesi ve yıpranan levhaların yenilenmesi çalışmaları tamamlandı. TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) işbirliğiyle 40 bin lira harcanarak özel PVC levhalara, 1875'ten 2009'a kadar şehit madencilerin adı yazıldı. Bölgeye çalışmak için gelerek havzada şehit madencilerin kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1875'ten 1936'ya kadar Alman, Rus, İtalyan, Rum ve Ermeni oldukları tahmin edilen 9 yabancı işçi, mühendis ve teknisyen ile 2004'te TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 5 Çinli işçinin adları da şehit madenciler arasında yer aldı. Yeni levhaların henüz asılmadığı anıta, TTK Karadon Müessesse Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 28 işçi ile cesetleri çıkarılamayan Dursun Kartal ve Engin Düzcük'ün adının yazılması kararlaştırıldı. İşçilerin adlarının yazılması çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2010 yılı için ayrılan bölüme levhaların 15 Ekime kadar asılması planlanıyor.