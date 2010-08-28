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GRİZU PATLAMASINDA TUTUKLU KALMADI ZONGULDAK (A.A)

28 Ağustos 2010 01:21

-GRİZU PATLAMASINDA TUTUKLU KALMADI ZONGULDAK (A.A) - 27.08.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayısta meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili mahkemeye sevk edilen 11 kişiden, aralarında TTK Karadon Müessese Müdürü İsmail Güner'in de yer aldığı 6 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Avukatların yaptığı ''jet'' itiraz üzerine, tutuklama kararı kısa sürede kaldırıldı. 30 kişinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından Zonguldak 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 11 kişiden 6'sının tutuklanmasına karar verildi, 5 kişi ise serbest bırakıldı. TTK Karadon Müessese Müdürü İsmail Güner, Etüt Tesisi Şube Müdürü Mustafa Küçük, kaza sırasındaki İş Güvenliği ve Eğitim Şube Müdür Vekili Murat Taşçı, havalandırma ve tozla mücadele başmühendisi Vedat Küçükbükücü ile Yapı-Tek firmasından Halim Köse ve Kadir İpek'in tutuklanma kararına, avukatları anında itiraz etti. İtirazı kısa sürede değerlendiren Zonguldak 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 kişi hakkındaki tutuklama kararını kaldırdı. Vedat Küçükbükücü, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, suçsuz olduğunu ifade ederek, ''Suçluyu mahkemeler bulacak. İlk tutuklama kararı bilirkişi raporuna göre istendi. Avukatlarımız itiraz etti, bunun üzerine serbest kaldık'' dedi.

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