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Grizu faciasında 2 kişi daha serbest

Balıkesir'deki maden ocağındaki grizu patlamasının nedeniyle tutuklanan şirket ortaklarından 2'si mahkemece serbest bırakıldı.

05 Mart 2010 02:00

T24 -  Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasının ardından tutuklanan şirket ortaklarından Erhan Ortaköylü ve Emre Temizer, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Balıkesir'de grizu faciası

Dursunbey Savcılığı, bilirkişi raporunun işverenler lehine çıkması üzerine, tutuklu sanıklar Ortaköylü ve Temizer'in tahliyesini istedi.

Mahkeme, Ortaköylü ve Temizer'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Faciayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Şirket ortaklarından Nihat Kosova da 27 şubatta sağlık nedenleriyle tahliye edilmişti.

Böylece grizu faciasıyla ilgili olarak maden mühendisi Halil Karakılıç'ın, tek tutuklu sanık olduğu öğrenildi.


14 işçi hayatını kaybetti


23 şubatta Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Odaköy madenin meydana gelen grizu patlaması sonrası 13 işçi hayatını kaybetmişti.

Yaralalan işçilerden hastaneye sevk edilen 1 işçi de tedavi gördüğü hastanede bir süre sonra hayatını kaybetmiş ve faciada ölen işçi sayısı 14'e yükselmişti.


'Ambulans skandalı' iddiası


Geçtiğimiz günlerde de yaralı işçilerin İstanbul'a sevki sırasında 2 ambulanstan ücret istenmesi nedeniyle, ambulansların karayoluyla İstanbul'a gelidği iddia edilmişti.

İDO, 'ambulans skandalı'nı yalanladı

İddia, İDO'dan yapılan yazılı açıklamayla yalanlanırken ambulansların feribotları kullandığı, bunla ilgili ellerinde kamera kaydı bulunduğu açıklaması yapılmıştı.

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