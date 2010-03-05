Grizu faciasında 2 kişi daha serbest

T24 -

14 işçi hayatını kaybetti

'Ambulans skandalı' iddiası

Dursunbey Savcılığı, bilirkişi raporunun işverenler lehine çıkması üzerine, tutuklu sanıklar Ortaköylü ve Temizer'in tahliyesini istedi.Mahkeme, Ortaköylü ve Temizer'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.Şirket ortaklarından Nihat Kosova da 27 şubatta sağlık nedenleriyle tahliye edilmişti.Böylece grizu faciasıyla ilgili olarak maden mühendisi Halil Karakılıç'ın, tek tutuklu sanık olduğu öğrenildi.23 şubatta Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Odaköy madenin meydana gelen grizu patlaması sonrası 13 işçi hayatını kaybetmişti.Yaralalan işçilerden hastaneye sevk edilen 1 işçi de tedavi gördüğü hastanede bir süre sonra hayatını kaybetmiş ve faciada ölen işçi sayısı 14'e yükselmişti.Geçtiğimiz günlerde de yaralı işçilerin İstanbul'a sevki sırasında 2 ambulanstan ücret istenmesi nedeniyle, ambulansların karayoluyla İstanbul'a gelidği iddia edilmişti.İddia, İDO'dan yapılan yazılı açıklamayla yalanlanırken ambulansların feribotları kullandığı, bunla ilgili ellerinde kamera kaydı bulunduğu açıklaması yapılmıştı.