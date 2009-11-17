Gripten ölenlerin sayısı tahmin edilemiyor!

Domuz gribinden 73 kişi hayatını kaybederken önceki yıllarda normal gripten kaç kişinin öldüğü bilinmiyor çünkü Sağlık Bakanlığı bununla ilgili veri tutmuyor.



Domuz gribinden ölümlerin 73 kişinin öldüğü açıklanırken geçen yıl normal grip virüsü nedeniyle sağlık kurumlarına müracat edenlerin sayısı 3161.



Bu hastaların kaçının hayatını kaybetti ya da Türkiye’den grip yüzünden ölenlerin sayısının kaç olduğu ise bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir istatistik tutulmadığını belirtti.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri grip yüzünden hastaneye başvuruların genelde az olduğunu, çoğunlukla zatüre gibi gribin ilerlemiş durumlarda hastanelere gidildiğini söyledi. Yetkililer bu yüzden genel bir kayıt tutulamadığını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı bununla birlikte hangi hastalıklardan oluşan ölümlerin istatistiklerinin tutulup tutulmadığı konusunda da bilgi veremiyor.



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl tüm dünyada 500 milyon kişi grip oluyor. Üç ila beş milyonu hastalık yüzünden hastaneye yatıyor ve 250 ile 500 bini hayatını kaybediyor.



Dünya nüfusunu 7 milyar, Türkiye’ninkini 70 milyon olduğu kabul edilirse, bu rakamları yüze bölerek “muhtemel” bir ortalama bulunabilir. Bu durumda Türkiye’de her yıl grip ve gribe bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısı 2500 ila 5000 arasında olduğunu kesin olmamakla birlikte öngörebiliriz.