Osmaniye'de grip salgını krizi; okullar tatil mi, değil mi?

Osmaniye'de kent genelinde okullar, grip salgını nedeniyle yarın bir günlüğüne tatil edildiği açıklanmıştı. Osmaniye'de grip salgını nedeniyle akşam saatlerinde duyurulan 1 günlük okul tatili, iptal edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 11 Ocak günü (yarın) tüm ilçelerdeki okullarda eğitime devam edileceği bildirilirken, tatilin neden ertelendiği konusunda ise bilgi verilmedi. Daha önce Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde yaşanan grip salgını nedeniyle 11 Ocak günü (yarın) tüm ilçelerdeki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verildiği bildirilmişti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip salgını nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda, kent genelinde ilçeler de dahil olmak üzere ilkokullar, ortaokullar, liseler ve etüt merkezlerinde eğitime 11 Ocak Pazartesi ara verildiğini belirtmişti.