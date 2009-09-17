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Dünya

Grip maskesiyle soygun

Domuz gribine karşı kullanılan yüz maskeleri, soygun esnasında kullanıldı.

17 Eylül 2009 03:00

Domuz gribine karşı kullanılan yüz maskeleri, soygun esnasında kullanıldı.

Meksika'da ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı saran A gribi salgınına karşı önlem olarak kullanılan yüz maskeleri, özellikle Güney Amerika ülkelerinde günlük hayatın bir parçası haline geldi.

Ancak Bolivya'da maskenin bir başka tehlikeyi beraberinde getirmesi yetkilileri harekete geçirdi. Banka soyguncularının virüse karşı kullanılan maskeleri, soygun sırasında yüzlerini kapatmak için kullanması üzerine maske kullanımı sınırlandı. Bundan böyle yalnızca banka görevlilerinin maske giyebileceği açıklandı.

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