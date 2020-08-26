"Grip aşısında kriz kapıda; Türkiye, yabancı firmaların insafına kaldı!"

Covid-19 pandemisine bağlı olarak risk gruplarının aşılanmasının öneminin daha da arttığına ve Türkiye genelinde vatandaşların zatürre aşısı yaptırmakta zorlandığına dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, zatürre ve grip aşısına yönelik sıkıntılarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişileri ağır enfeksiyonlara karşı koruyan zatürre aşısının pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını ifade eden Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce aşı olması gereken vatandaşlara 45 gün sonrasına gün verilmekte"

Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında, zatürre aşısının 65 yaş üzeri vatandaşlarla 18-64 yaş arasındaki KOAH, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden hastalığı olan risk gruplarına ücretsiz uygulanması gerekmektedir. Ancak aile sağlığı merkezlerine müracaat eden vatandaşlara aşının mevcut olmadığı bildirilmekte vatandaşlar da panik halde eczanelere giderek zatürre aşısı için 365 TL ödemek zorunda kalmaktadır. Parası olan zatürre aşısını yaptırırken, parası olmayan vatandaşlar aile sağlığı merkezlerinde sıraya yazılmak zorunda kalmaktadır. Bu sıra gittikçe uzarken, bir an önce aşı olması gereken vatandaşlara 45 gün sonrasına gün verilmektedir.

Firma geçen yılki adetlere işaret etti

Bilim Kurulu üyeleri, grip belirtilerinin Koronavirüs'le karıştırılmaması için tüm vatandaşlara eylül ayından itibaren grip aşısı olmalarını önermekte ancak, Sağlık Bakanlığının yeterli sayıda grip aşısını temin edip edemeyeceğine dair soru işaretleri bulunmaktadır. Sağlık Bakanı, çok daha fazla grip aşısı temin etmek için çalışma yürüttüklerini belirtirken, tedarikçi firmalar bunun tam tersini söylemektedir.

Türkiye’ye grip aşısı sağlayan iki büyük firmadan biri olan Sanofi Pasteur, geçtiğimiz günlerde eczanelere yolladığı yazıda “Tüm dünyada talep edilen tedarik miktarlarının tam olarak sağlanamaması durumu oluşabilir. Bu sebeple 2020-2021 sezonu için grip aşısı tedariğine Türkiye geneli için toplam olarak geçen yılki adetler civarında başlamaya planladığımızı bildirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

"Aşı konusu yabancıların insafına kaldı"

"Bir yandan ‘herkes grip aşısı yaptırsın’ derken, diğer yandan da yeterli sayıda aşının nasıl tedarik edileceğine dair bir planlama bulunmamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıllarca Türkiye’ye aşı müjdesi vermiş ancak Türkiye, aşı konusunda yine yabancı firmaların insafına kalmıştır. Türkiye'nin yerli ve milli aşı üretmekteki eksikliği dolayısıyla yabancı ilaç firmaları, böyle sıkışık anlarda Türkiye'yi kaderine terk eden yabancı firmalar, bir kez daha benzer tutumu sergilemiştir."