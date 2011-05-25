-GRİMSVÖTN VOLKANINDAKİ PATLAMA DURDU REYKJAVİK (A.A) - 25.05.2011 - İzlanda'nın cumartesi faaliyete geçen en aktif volkanı Grimsvötn'deki patlamanın durduğu bildirildi. Grimsvöth, ülkenin güneydoğusundaki insan yerleşiminin bulunmadığı Vatnajokull buzulunun altında yer alıyor. Yanardağ son olarak 2004'te patlamıştı. Bilimadamları yeni bir patlama bekliyordu ve bunun muhtemelen çok kuvvetli olmayacağını söylemişlerdi. Nisan 2010'da Eyjafjallajokul volkanının patlaması sonucu atmosfere yayılan kül tabakası tüm Avrupa'da uçak trafiğini etkilemişti. Grimsvötn volkanından kaynaklanan kül bulutları da Avrupa hava trafiğini kısmen etkiledi. -HAVA TRAFİĞİ AKSAMAYA DEVAM EDİYOR- İzlanda'daki yanardağdan püsküren küller, Macar Hava Yolları'nın (Malev) bazı İskandinav ülkelerine yaptığı seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Budapeşte Franz List Havalimanı Sözcüsü Mihaly Hardy, Malev'in bu sabah Danimarka'nın Kopenhag, İsveç'in Göteborg ve Almanya'nın Hamburg kentlerine düzenlediği seferlerinin, İzlanda'da faaliyete geçen volkan nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldığını açıkladı. Mihaly Hardy, gelişmeleri takip ettiklerini, İskandinav ülkeleri ve Almanya'ya yolculuk yapmak isteyenlerin sürekli olarak bilgilendirildiğini kaydetti.