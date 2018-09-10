Griezmann'dan 'yılın en iyisi' sitemi

Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Antoine Griezmann, FIFA'nın "Yılın En İyi Oyuncusu" ödülü adayları hakkında sitem dolu açıklamalar yaptı.

Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi ve ardından UEFA Süper Kupa'yı, Fransa Milli Takımı ile de Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Antoine Griezmann, "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünde aday üç isim arasında Fransız bir oyuncu olmadığı için kızgın.

"Ödül FIFA tarafından veriliyor ama hiçbir dünya şampiyonunun bu listede olmaması utanç verici" diyen Griezmann, "Kriter ne bilmiyorum. Fakat bunu değiştiremeyiz. Biz Fransa olarak en önemli kupayı kazandık. Bu bizim için daha önemli. Yani yılın en iyisi bizden birisi olmasa da bir şey değişmeyecek" diyerek sitemini dile getirdi.

Muhammed Salah, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo'nun aday olarak gösterildiği ödülün kazananı 24 Eylül'deki törenle açıklanacak.