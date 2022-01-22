Gri pasaportla insan kaçakçılığını bildiren görevliler konsolosluğa alınmadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden gri pasaport verilerek Hannover'e gönderilen kişilerden şüphelenip Ankara'ya bildirilen, sonrasında merkeze alınan Muavin Konsolos Mehmet Fidan ve Muavin Konsolos Güler Fidan, görev yaptıkları Hannover Başkonsolosluğu’na alınmadı. "Eşim insan kaçakçılığını ortaya çıkardı diye mi böyle" diye soran Mehmet Fidan, "Yani devletin ve kurumlarımızın hali" sözleriyle tepkisini gösterdi.

"Özel eşyalarınızı alın" talimatı geldi

Avrupa Postası'nın haberine göre, diplomatik pasaportu bulunan Fidan çiftine ‘görevden el çektirildikleri gerekçesiyle’ özel eşyalarını gelip almaları söylendi. Mehmet ve Güler Fidan, çağrı üzerine konsolosluğa geldiklerinde ise kapıdan içeri alınmadılar ve yan tarafta bulunan yabancıların işlem yaptırdığı yere yönlendirildiler. Devir teslim de yapamayan çift, yönlendirildikleri alanda diplomatik pasaportlarını göstererek kişisel eşyalarını almaya çalıştı.

Mehmet ve Güler Fidan çifti ise maruz bırakıldıkları duruma ilişkin, “Gri pasaport olayını ortaya çıkardık diye mi bunlar başımıza geliyor. Devletimizin düşürüldüğü duruma bakın. Asker kaçağı birini ortaya çıkarmıştım. Konsoloslukta çalışıyordu. Şimdi o Musa Seyyar isimli şahıs içeride çalışıyor, biz içeri giremiyoruz” diye konuştu.

Ne olmuştu?

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi. İçişleri Bakanlığı, soruşturma sonrasında vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Türkiye’nin Hannover Muavin Konsolosu Mehmet ve Güler Fidan’ın gri pasaportla Almanya’ya giden 45 kişiden şüphelenip Başkonsolosu uyardığı öğrenilmişti.