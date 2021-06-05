Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, kitap alımı ihalesini başkanın eniştesi ile il başkan yardımcısına vermiş!

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, ilçede bulunan ve bünyesinde olan Millet Kıraathanesi'ne kitap alımı için 2018 yılı eylül ve ekim ayında yapmış olduğu kitap alım ihalesinin Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eniştesi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı Ekrem Dağ’ın sahibi olduğu Nida Kitap ve kırtasiye isimli firmanın aldığı ortaya çıktı.

AKP'li Yeşilyurt Belediyesinin CHP Grup başkanvekili Günnur Tabel, belediye bünyesinde olan Millet Kıraathanesine kitap alımı için 2018 yılı eylül ayında ve ekim ayları yapılan iki ihalenin başkan Mehmet Çınar'ın kız kardeşinin eşi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı olan Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap ve Kırtasiye isimli firmanın aldığını açıkladı.

Tabel, Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi olan AKP'li Ekrem Dağ'ın 25 Eylül 2018 yılında yapılan ihaleyi 51 bin 485 TL'ye, ekim ayında yapılan ihaleyi ise 53 bin 308 liraya aldığını kaydetti.

İki ihale de enişteye!

Sözcü gazetesinin haberine göre; Yeşilyurt Belediyesi CHP Grup başkanvekili Günnur Tabel, ulaşamadıkları birçok ihalenin de "yandaş"lara gittiğini belirterek, "Yeşilyurt Belediyesi, kentimizde hizmete giren Millet Kıraathanesine kitap alımı için 2018 Eylül ve Ekim aylarında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesince kitap alım ihalesi yapmış. İhaleye 3 kitap evi girmiş. İhaleye girenlerden biri de Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap Kırtasiye Market'idi. Bu iki ihaleyi doğrudan teminle Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı olan Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap Kırtasiye Market aldı. Eylül ayında yapılan ihale tutarı 51 bin 485 TL, ekim ayında yapılan ihale ise 53 bin 308 TL karşılığında akrabasının kitapçısına verilmiş" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi'nin gündeme gelen skandalları

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Skandal olayla ilgili aralarında vali yardımcısının da bulunduğu 4 bürokrat görevinden alınmıştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar’ın belediye tarafından yapımı süren Yeşilyurt Top Söğüt Villaları ve park inşaat alanına ‘Çınarlar Beton’ isimli şirketine ait betonu belediye işinde kullandığı ortaya çıkmıştı.

AKP’li Başkan Çınar’a ait şirketin, yapımı devam eden villa inşaatına gaz betonu verdiği park alanına ise şirketine ait araçların beton dökümü yaptığı görüntülenmişti.