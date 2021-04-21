Gri pasaport skandalı | Saygı Öztürk: Kızılcahamam’dan Almanya’ya bakın kimler gitmek istedi

Türkiye’nin çeşitli belediyelerinden Almanya’ya hizmet pasaportu olan gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmasının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi'nde “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” projesi kapsamında Almanya'nın Hannover Belediyesi tarafından davet edilen 12 kişinin dışında 41 kişinin daha listeye eklendiğini yazdı. Öztürk, muhalefetin şerh koyduğu listeye eklenen 41 kişiden 26’sının Bingöllü olmasına dikkati çekti.

Öztürk, “Bu işin bir organizasyonunu yapanlar, bir de onlara siyasi destek verenler var. Neyse ki bu gezi gerçekleştirilemedi. Bazılarının hesabı bozuldu. Çünkü, gidecekleri hafta Almanya'ya girişleri durdurulmuştu” diye yazdı.

Öztürk, “Kızılcahamam’dan Almanya’ya bakın kimler gitmek istedi” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Bu listeyi incelediğimizde çok ilginç bir bilgiye ulaşıyoruz. Neden mi? Çünkü belediyenin hazırladığı 41 kişilik listedekilerin hangi il nüfusuna kayıtlı olduğunu araştırdığımızda bir gerçek ortaya çıkıyor. Çünkü, 41 kişiden 26'sı Bingöl ili nüfusuna kayıtlı.

Kızılcahamam'da kaç Bingöllü yaşıyor diye araştırsanız, 26 Bingöl'lü bile çıkmaz. Peki nasıl oluyor Bingöl'lü 26 kişi Kızılcahamam Belediye'sinin organizasyonuyla Almanya'ya gidiyor. Üstelik bunların giderlerinin de Almanya'daki bir şirket tarafından karşılanacağı söyleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkanlara baktığımızda bu işin iyi niyet olmadığı, işin içinde başka hesaplar bulunduğu anlaşılıyor.

Önceki dönem Kızılcahamam Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, son seçimde İYİ Parti'den aday olan Coşkun Ünal, SÖZCÜ'ye liste skandalıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Belediyenin davet ettiği 12 kişiye baktığımızda MHP'nin Kızılcahamam, Sincan ilçe başkanları, Kızılcahamam AKP ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı var. Bunların arasına İYİ Parti ilçe başkanı da yazılmış. O gitmeyeceğini söylemiş. İlçemizle ilgili olmayan kişilerin listeye yazılmasının anlamı açıktır. İlk 12 kişi ile listeye sonradan eklenen 15 Kızılcahamamlı gidip döner. Ama, 26 Bingöllü'nün döneceğini hiç sanmıyorum.”

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