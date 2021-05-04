Gri pasaport genelgesi: Tüm izin işlemleri Bakanlık tarafından yürütülecek; görevle ilişkisi olmayan konularda yurt dışı görevlendirme yapılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı belediyelerin kamu çalışanı olmayan kişilerin, hizmet pasaportu ile yurtdışına çıkışını sağlaması ve bu kişilerin birçoğunun ülkeye dönmemesi üzerine 81 valilik aracılığı ile tüm il ve ilçe belediyelerine genelge gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, "Görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır" denildi.

ANKA'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; belediyelerin hizmet pasaportu sağlayarak yurt dışına insan göndermesine ilişkin tartışma sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 21 Nisan 2021 tarihinde, 81 valilik aracılığıyla tüm il ve ilçe belediyelerine "Yurtdışı Çıkışlar" konulu bir genelge gönderdi.

Genelgede, yurt dışındaki vakıf, dernek ve benzerleri ile yapacakları ortak faaliyetlerde tüm izin işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceği hatırlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, yurt dışına çıkış iş ve işlemlerinde uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

. Yurt içinde veya yurt dışındaki şahıs, şirket, vakıf, dernek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projelerine ilişkin protokol metinlerini,

. En büyük mülki idare amirinden alınan izin yazısını,

. Yurt dışında yapılacak faaliyete ilişkin, faaliyete katılacakların bilgilerinin de yer aldığı meclis kararını,

. Yurt dışında yapılacak faaliyetin konusunu, süresini, taraflarını, hedefini, amacını, sağlayacağı muhtemel yararları ve maliyetini içerecek bilgi notunu bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Genelgede, ayrıca; belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışına görevlendirilmelerinde uyulması gereken esaslar da şöyle sıralandı:

. Belediyelerin bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır.

. Görevlendirmeler; azami tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.

. Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak görevlendirmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (belediye, belediye birliği veya uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları aranacaktır.

. Yurt dışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.

. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol yevmiye) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.