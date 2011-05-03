Greyderle banka soymaya kalktılar

T24 - İrlanda’da bir bankayı greyder ile soymaya çalışan hırsızlar, ATM yıkılan duvarın altında kalınca soygundan elleri boş döndü.



Soyguncular soymak istedikleri bankanın duvarını yıkınca paraların olduğu ATM de enkaz altında kaldı.







İrlanda’daki Tinahely adlı kasabada bulunan İrlanda Bankası’nın duvarını greyderle yıkan hırsızlar yüzbinlerce euro hasara neden oldu.



Dün sabaha karşı 05.45’te çalıntı bir greyder ile kasabanın tek bankasına giden soyguncular ATM’nin bulunduğu duvarı yıkarak bankadaki paraya ulaşmaya çalıştı. Greyder darbesinin tüm duvarı yıkması sonucu ATM enkaz altında kaldı.



Bankanın karşısındaki barın sahibi Simon Bryne gürültüyü duyarak olay yerine gitti. Cep telefonu kamerasıyla hırsızları görüntüleyen Bryne, soygunculardan biri tarafından farkedildi. Bryne’in yanına giden soyguncu adamın kafasına silah dayayarak kamerayı kapatmasını söyledi. Yaklaşık 15 dakika boyunca bölgede kalan soyguncular, çıkan gürültüye uyanan yerel halk yüzünden korkup çalıntı bir arabayla kaçtı.





Yanlışlıkla binayı yıktılar



Soruşturmayı yürüten müfettiş Gerry Connolly, “Enkaz henüz kaldırılmadı ancak ATM’nin yıkıntının altında kaldığını düşünüyoruz” dedi. Greyderin sahibi Tom Bryne ise aracın gece 03.45’te çalındığını belirtti. Görgü tanıkları 25 tonluk makina ile duvarı yıkan soyguncuların 6 kişi olduğunu söyledi. Greyderi kullanan hırsızın ise yaralandığı iddia edildi. Belediye meclis üyesi Vincent Blake, “Şu anda sokakta büyük bir karmaşa var. ATM üzerine düşen duvarın altında kalmış olabilir. Soyguncuların bütün binayı yıkmak istemediklerini ancak yanlışlıkla bunu gerçekleştirip daha sonra da panikle kaçtıklarını düşünüyoruz” dedi.