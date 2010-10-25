Grevler Fransa'ya pahalıya patlıyor

T24 - Fransa Ekonomi Bkanı Christine Lagarde, en son emeklilik yaşının 60'tan 62'ye çıkarılmasına karşı yapılan protestoların Fransız ekonomisine günlük en az 200 milyon avro zararı olduğunu söyledi.



Fransa'nın Ekonomi Bakanı Christine Lagarde, emeklilik reformunu protesto eden işçilerin başlattığı grevlerin, her gün 200 ila 400 milyon avroluk zarara yol açtığını söyledi.







Fransız Bakan, Europe-1 radyo kanalına yaptığı açıklamada, mali krizin de vurduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin, grevlerden çok olumsuz etkilendiğini bildirdi. Lagarde, grevin ülkenin yurt dışındaki imajına da büyük zarar verdiği görüşünü dile getirdi.





Bu arada Le Figaro gazetesi, son aylardaki toplam 8 genel grevin ekonomiye faturasının, 1,6 ila 3,2 milyar avro dolayında olduğunu aktardı.





Fransa'da grevler yüzünden kimya sanayisinin her gün 33 milyon avro, Air France'ın 5 milyon avro zarar ettiği tahmin ediliyor. Fransız Ulusal Demiryolları İdaresinin zararınınsa 30 milyon avro tutarında olduğu bildirildi.





Grevlerin, turizm ve eğlence sektörünü de olumsuz etkilediği belirtiliyor.





Fransa'da sendikaların yoğun tepkisine yol açan emeklilik reformuyla ilgili yasa tasarısının kasım ayı ortalarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.





Meclis ve Senatodan ortak komisyonlar tasarının son halini pazartesi günü gözden geçirecek. Tasarı, çarşamba güne nihai olarak hem Meclis hem de Senatoda son kez oylandıktan sonra görüşü alınmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek.





Emeklilik reformunu protesto eden petrol rafinerisi işçilerinin başlattığı grevler, ülkede yakıt sıkıntısını giderek artırırken, demiryolları işçilerinin grevleri ulaşımın önemli ölçüde aksamasına yol açmıştı.





Sendikaların büyük tepkisini çeken yasa tasarısı, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkarılmasını ve tam emekli maaşı alma hakkını elde etme yaşını da 65'den 67'ye yükseltilmesini öngörüyor.





Fransa'da hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek tasarının yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvenlik sisteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor.

