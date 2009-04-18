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Grevdeki gazetecilere Şahin'den destek

Yol-İş Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Şahin, grevdeki gazetecilere destek açıklaması yaptı.

18 Nisan 2009 03:00

Türk-İş'e bağlı sendikaların Ankara Şubeleri, grevdeki ATV-Sabah çalışanlarına destek açıklaması yaptı. Sakarya Caddesi'nde toplanan Türk-İş üyeleri, grevdeki gazetecilere destek sloganları attılar.

Yol-İş Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Ali Serdar Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ATV, Sabah ve dergi gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz Medya grubunda 13 Şubatta başlattığı grevin ikinci ayını doldurduğunu söyledi. Şahin, "Bu grev sadece ATV-Sabah çalışanlarının grevi değil. Tüm medya çalışanlarının ve aynı zamanda hepimizin grevidir" dedi.

Bu grevin başarıya ulaşması için üzerlerine düşecek her şeyi yapacaklarını belirten Şahin, yetkililerden çalışanların örgütlenme ve grev haklarına yönelik engelleri ortadan kaldırmalarını talep etti.

Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Mustafa Özgen de kamu kesimi toplu sözleşmelerinde yaşanan sorunlara değindi. İşverenlerin, çalışanların taleplerini kriz ortamında "lüks" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Özgen, "Biz bu ülkenin koşullarını biliyoruz. Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

Özgen, Türk-İş'e bağlı sendikaların şubelerine seslenerek, "farklılıkları bir kenara bırakarak eylemlere destek vermelerini" istedi.

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