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Ekonomi

Grevdeki Asil Çelik işçileri yürüdü

14 Nisan 2009 18:34

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kurulu Asil Çelik'te 30 Ocak 2009'da grev başlatan işçiler, kent merkezine yürüdü. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, grevin sorumlusunun, ücretlere "sıfır" zam öneren işveren olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Orhangazi'den yola çıkan yaklaşık 200 işçi, güzergahın bazı bölümlerinde araçlara binerek Gemlik ilçesine geldi. İlçe merkezinde başka yerlerde çalışanların da katıldığı işçiler, öğle saatlerinde Bursa'ya doğru hareket etti.

Bursa girişinde, 105 gündür grevde olan Asemat Otomotiv'in işçileri de Asil Çelik işçilerine katıldı.

İşçiler, vatandaşların ve diğer çalışanların katılımıyla kent merkezine kadar yürüdü. Güvenlik önlemi alan polis ve jandarma, yürüyüş nedeniyle zaman zaman Bursa-Yalova yolunu araç trafiğine kısa süreli kapattı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asil Çelik'te yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin, iş verenin başlangıcından bu yana sendikanın teklifine gösterdiği olumsuz yaklaşımlar sonucunda grevle sonuçlandığını anımsattı.

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