'Grev ve kanlı eylemler Yunanistan'da turizmi mahvetti'

T24- Yunanistan'da üst düzeyde bir hükümet yetkilisi ülke içindeki terör olaylarının ve grevlerin turizm sektörünü mahvettiğini söyledi. Yunanistan'ın ekonomik gelirlerinin yüzde 20'si turizmden kaynaklanıyor.



Hükümet yetkilisi, özellikle büyük bir gelir getiren İngiltere pazarında önemli bir düşüş olduğunu; Ağustos başında Yunanistan'a giden turist sayısında büyük bir azalma kaydedildiğini belirtti.



Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit'te bu yılki turizm gelirlerinin yüzde 30 oranında düşeceği belirtiliyor. Buysa, hükümet tahminlerinden üç kat yüksek.



Ekonomi uzmanları, bu tür sayıların, IMF ve AB'nin belirlediği hedeflere ulaşmada zorlanacak hükümeti, daha başka kemer sıkma önlemlerine itebileceği uyarısında bulunuyorlar.



BBC'nin Atina muhabiri Malcolm Brabant, bu açıklamaların doğrulanması halinde, bunun geçen ay "Yunanistan'ı bir savaş alanına çevirme" tehdidinde bulunan ve turistleri Yunanistan'dan uzak durmaları için uyaran 'Fanatik Devrimciler' adlı yeni ve acımasız grup için, bir zafer anlamı taşıyacağını kaydediyor.



BBC'ye açıklama yapan Turizm Bakan Yardımcısı Yorgos Nikitiadis turizm sektörünün, grev ve gösteri havasını aştığını ve ülkeye gelen turist sayısının yalnızca yüzde 1 azaldığını, genel olarak da, turizm gelirlerinin yüzde 10 dolayında düşmesinin beklendiği belirtti.



Girit adasındaki otelcilerse, ancak turizm işletmelerinin fiyatlarda yüzde 50 indirime gitmesiyle, konaklama tesislerinin son dakikada doldurulduğunu anlatıyor.



Adada uzun zamandır sektörde olan eski bir otelci, Turizm Bakanlığı'nın öngörülerinin doğru olmadığını anlattı. Giritli otelci, küresel mali kriz dolayısıyla tatile gidenlerin daha az para harcadıklarını, bu yılki toplam turizm kayıplarının yüzde 35'e yaklaşacağını belirtti.



Bu düzeyde bir düşüş ise, Yunanistan hükümeti açısından önemli bir vergi kaybı anlamına gelecek.