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Dünya

GREV PARİS HAVAALANLARINI ETKİLİYOR   PARİS (A.A)

15 Ekim 2010 17:00

-GREV PARİS HAVAALANLARINI ETKİLİYOR   PARİS (A.A) - 15.10.2010 - Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı çıkan demiryolu işçilerinin ve petrol rafinerisi çalışanlarının grevi sürüyor. Rafinelerdeki grevler yüzünden başkent Paris'in iki büyük havaalanı Orly ve Roissy'nin yakıtsız kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Yetkililer, havaalanlarına yakıt sağlayan petrol boru hattının grevler yüzünden cuma günü çalışmadığını duyurdu. Orly'deki yakıt stokunun 17 gün içinde, Roissy'deki stokun haftasonuna kadar  bitmesinden endişe ediliyor. Polis, bugün ülke genelinde grevci işçilerin 5 yakıt deposu önünde koyduğu engelleri kaldırdı. Polisin, müdahalesi sırasında grevci işçilerin engellemesiyle karşılaşmadığı bildirildi. Bu arada, demiryolu işçilerinin grevi, hızlı ve normal tren seferlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fransa'da dün toplanan sendikalar, üyelerine emeklilik reformuna karşı çıkmak için 19 Ekim tarihinde tekrar genel greve gidilmesi çağrısı yapmıştı. Senato genel kurulu, mecliste kabul edilen yasa tasarısını tamamını, 20 Ekim tarihinde oylayacak.   Rafinelerdeki grevler yüzünden sürücülerin daha fazla yakıt alma girişimleri, ülke genelinde, petrol istasyonlarının aşırı talep dolayısıyla daha şimdiden sıkıntılar yaşamaya başlamasına yol açtı. Lise ve bazı yüksek öğrenim kuruluşlarındaki öğrencilerin de işçilere destek vermek için boykota gittiği bildirildi.  Sendikaların büyük tepkisini çeken ve Meclis'te kabul edilen yasa tasarısı, emeklilik yaşının 60'tan 62'ye çıkartılmasını öngörüyor. Bütçe açıklarını gerekçe göstererek tasarının yasalaşmasını isteyen hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvenlik sisteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini savunuyor.              

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