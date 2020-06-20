Greta Thunberg: Dünyanın pandemiden dersini alıp iklim kriziyle de aynı ivedilikle ilgilenmesi gerekiyor

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17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, dünyanın yeni tip Koronavirüs pandemisinden dersini alması ve iklim kriziyle de aynı ivedilikle ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Thunberg, herhangi bir "yeşil iyileşme planının" iklim krizine tek başına çözüm olabileceğini düşünmediğini ve tüm dünyanın "gerekli oranda karşılık vermesi gerektiğini" dile getirdi.

ABD'deki eylemlere işaret ederek dünyanın ırkçılık ve iklim farkındalığı konusunda bir taşma noktasına ulaştığını düşündüğünü ifade eden Greta, "İnsanlar artık bu tür şeyleri görmezden gelemeyeceklerini anlamaya başlıyor. Adaletsizlikleri halının altına süpürüp saklayamayız" dedi.

Sosyal izolasyon sürecini İspanya'da geçirdiğini ifade eden genç aktivist, zamanının çoğunu dinlenerek ve geçen yıl içinde yaşananların üzerine düşünerek geçirdiğini ifade etti.