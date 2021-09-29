Greta Thunberg, dünya liderlerinin iklim krizine karşı sözlerini taklit etti: Bla, bla, bla

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İklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderlerinin iklim krizine dair kullandığı ifadeleri taklit ederek “Bla bla bla…” diye tepki gösterdi.

İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen gençlik iklim zirvesinde konuşan Thunberg, dünya liderlerinin iklim krizine mücadelesini bir kez daha eleştirdi.

Thunberg, Biden’ın konuşmalarındaki “İklim değişikliği dediğimde aklınıza ne geliyor? Ben işleri düşünüyorum. Yeşil işler” sözlerini taklit ederken Macron’un da “Düşük karbonlu ekonomiye doğru yumuşak bir geçiş yolu bulmalıyız. Gezegen B yok” sözünü kullandı. Thunberg şöyle devam etti: “Gezegen B yok, bla bla bla”

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın ülkesinin yeşil dönüşüm planlarına ilişkin konuşmaya değinen Thunberg şöyle dedi “Bu tavşanlara sarılınılan pahalı, politik doğru bir hayalle ilgili deği, bla, bla, bla. Daha iyisini inşa etmek, bla, bla, bla”

Thunberg, şöyle devam etti: "Sözde liderlerden bunları duyuyoruz. Kelimeler, kelimeler şu ana kadar iyi ancak bunlar yalnızca boş sözler ve vaatler”