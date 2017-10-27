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Gres yağlı kamuflaj, işe yaramadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisinin arama yaptığı otomobilin benzin deposunda, üzerine gres yağı sürülmüş 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

27 Ekim 2017 14:03

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisinin arama yaptığı otomobilin benzin deposunda, üzerine gres yağı sürülmüş 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.
Kent merkezinde asayiş uygulaması yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, \'dur\' ihtarına uymayan otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde bulunan S.D. ve İ.B., bir süre araçtan inmek istemedi. Polislere alkollü olduklarını söyleyen şüpheliler, korktukları için kaçtıklarını öne sürdü. Polisler, araçta şüpheli bir şey bulamayınca, hassas burunlu narkotik köpeği \'Kanas\' ile arama yaptı. Yapılan aramada, aracın benzin deposuna gizlenen, üzerine gres yağı sürülmüş 10 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlıların yakalanmamak için paketlerin üzerine gres yağı sürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve İ.B., tutuklandı.

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