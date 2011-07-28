-GREKOROMENDE ASLAN ATEM BRONZ MADALYA KAZANDI BÜKREŞ (A.A) - 27.07.2011 - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı'ndan grekoromen stil 84 kiloda Aslan Atem bronz madalya kazandı. Akşam seansında İranlı Alia Rıfeızabadi ile üçüncülük-beşincilik maçında karşılaşan Aslan Atem, ilk periyodu 1-0 aldıktan sonra ikinci periyodu 1-0 kaybetti. Son periyotta üstün bir müsabaka çıkaran Aslan Atem, bu periyodu 5-0, müsabakayı da 2-1 kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, şampiyonayı böylece grekoromen stilde 3 bronz madalya ile tamamlamış oldu. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda yarın, bayanlar 44 kiloda Büşra Kenger, 51 kiloda Merve Kenger, 59 kiloda Nur Güdül ve 67 kiloda Kıymet Koçyiğit mindere çıkacak.