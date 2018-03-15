Grekoromen Milli Takımı'nın 3'üncü kamp dönemi başladı 

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası için daha önce 2 kez kampa giren Grekoromen Güreş A Milli Takımı 3\'üncü hazırlık dönemi için İstanbul Sarıyer Mersin\'li Ahmet Tesisleri\'nde kampa girdi.

U 23 Milli Takımı\'nın da hazır bulunduğu kampta toplam 45 sporcu bulunuyor. Ayrıca Gürcistan Milli Takımı\'ndan da 10 sporcu millilerimizle birlikte çalışacak. Milli takım kampında Rıza Kayaalp\'e partner olarak da Bulgaristan\'dan gelen şampiyon güreşçi Metodiev ile 3 günlüğüne Almanya\'dan gelen 130 kilo sporcu Pascal\'da yer aldı. Bugün sabah saat 07:00\'da koşu, 10:00\'da fizik kondisyon çalışmaları yapan sporcular daha sonra salonda teknik direktör Salih Bora yönetiminde idman yaptı.

Milli takımımızın 3\'üncü hazırlık kampı 31 Mart\'a kadar sürecek. Bu arada Milliler 21-25 Mart tarihleri arasında Bulgaristan\'a geçerek burada Nikola Petrov - Dan Kolov turnuvasına katılacak.

Grekoromen Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası öncesinde 3\'üncü ve en önemli kamp döneminin başladığını belirterek, \"Avrupa şampiyonası için geri sayım sürüyor. Buradaki kampımız sırasında Bulgaristan\'da çok önemli bir turnuvaya katılacağız. Bu turnuvada Milli takım kadromuzda şekillenecek. Dolayısıyla Avrupa şampiyonası öncesinde en önemli kamp dönemini yaşıyoruz. Bu yıl Avrupa şampiyonasının Dağıstan\'da yapılacak olmasından dolayı çok daha sıkı hazırlanıyoruz. Hedefimiz Avrupa şampiyonasına kadar tamamen hazır hale gelmek\" şeklinde konuştu.

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