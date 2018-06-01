Greko-Romen Milli takımı U23 Avrupa Şampiyonası'na hazır

İSTANBUL,(DHA)

U23 Greko-Romen Milli takımı 4-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Spor Salonu\'nda düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası\'nın hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet kamp eğitim merkezinde çalışan Millilerde tüm takım şampiyonadan umutlu. Teknik direktör Salih Bora Avrupa Şampiyonası için takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek \"Ekip olarak şampiyonaya hazır durumdayız. U23 takımına biz çok önem veriyoruz. Burada mücadele eden güreşçiler daha sonraki olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefleyen sporcular. Ben bu güreşçilerin içerisinden olimpiyatlarda bizleri başarıyla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum. U23\'ten A takıma sporcu yetiştirmek kolay değil. Burada sistemli bir çalışma ile biz son yıllarda bu sıkıntıyı aştık. U23 Şampiyonasında gençlerimizin son durumlarını da görme şansımız olacak. Kendi evimizde seyircilerimizin de desteği ile madalyalar alacağımıza inanıyorum\" dedi.

Ülkemizi Grekoromen stilde temsil edecek sporcular şöyle:

55 Kg Ekrem Öztürk

60 Kg Kerem Kamal

63 Kg Onur Atalay

67 Kg Ensar Karabacak

72 Kg Cengiz Arslan

77 Kg Fatih Cengiz

82 Kg Burhan Akbudak

87 Kg Salih Aydın

97 Kg Süleyman Erbay

130 Kg Osman Yıldırım

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