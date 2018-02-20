Greko-Romen güreş milli takımı çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da 20 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası için 2\'nci hazırlık kampını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri\'nde sürdüren Greko-Romen Güreş Milli Takımı\'nda her geçen gün tempo artıyor.

Antrenör Salih Bora yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların performansları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Son yapılan idmanda güreşçilerin istekli ve neşeli tavırları gözlerden kaçmadı. Teknik direktör Salih Bora, şu ana kadar yapılan çalışmalardan son derece memnun kaldığını belirterek, \"İdmanlarda oyuncularımız büyük bir hırsla çalışıyor. Ayrıca yurt dışı turnuvalarında da performansları gayet başarılıydı. Avrupa şampiyonasına kadar çok daha iyi duruma geleceğimize ve Avrupa şampiyonasından madalyalarla döneceğimize inanıyorum \" şeklinde konuştu.

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