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Dünya

Greenwich'e karşı Mekke saati

Mekke'de inşa edilen yeni bir saat kulesi ile Müslümanların, Greenwich saatine karşı İslami saat dilimine geçmesi planlanıyor.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - Mekke'de inşa edilen yeni bir saat kulesi ile Müslümanların, Greenwich saatine karşı (GMT) İslami saat dilimine (IMT) geçmesi planlanıyor. Kuledeki saat Ramazan'ın ilk gününde çalışmaya başladı.


Yüzyılı aşkın bir zamandır dünyanın saatleri Londra'nın Güneydoğu'sundaki Greenwich merkez alınarak ayarlanıyor. Ancak Suudi Arabistan'ın bir girişimi, artık bu durumu sonlandırmayı amaçlıyor.

　

İslam dünyasının kendi saat dilimini kullanması için harekete geçen Suudi yetkililer, Mekke'de 662 metrelik bir saat kulesi inşa etti. Kulenin saati, dün Ramazan ayının başlaması vesilesi ile çalışmaya başladı.

　

Mekke Kraliyet Saat Kulesi merkez alınarak, İslam dünyasının kendi saat dilimine geçmesi amaçlanıyor. Suudi yetkililer, “Bundan sonra Müslümanlar Greenwich yani GMT yerine, İslami saat dilimi olan IMT’yi kullanacak" diyor.

　

IMT, GMT'den 3 saat daha ileri.

　

　

Otelin tepesinde yer alıyor

　

Abraj El Beyt Kuleleri adı verilen otel kompleksinin tepesinde yer alan saat kulesi, 662 metrelik beton yapıdan oluşuyor ve tepesinde 155 metrelik hilal yer alıyor.

　

　

Dünyanın ikinci uzun yapısı

　

Saatin yer aldığı kule 828 metre ile dünyanın en yüksek ikinci yapısı. Mekke Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek binası Dubai Burç Halife’den 11 metre daha kısa.

　

　

Dünyanın en büyük saati

　

Alman yapımı saatin, 45 metre genişliği ve 43 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en büyük saati olduğu belirtiliyor.

Kulenin dört tarafında da saatin birer yüzü bulunuyor ve saatin üstünde dev harflerle 'Allah' yazıyor.

Saat, geceleri 17 kilometre, gündüzleri de yaklaşık 12 kilometre uzaktan görülebilecek. Ezan vakitlerinde saat yanıp sönerek, Müslümanları uyaracak.

　

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