Greenpeace'ten Gerze için 'Kim korkar' kampanyası

Greenpeace, Anadolu Grubu’nun Sinop Gerze’de kurmayı planladığı kömürlü termik santral planlarını protesto etmek için yeni bir kampanya başlattı. http://kimkorkar.org/ sitesi üzerinden devam eden kampanyada, Gerze halkının korkusuz mücadelesinin santral planları iptal edilene kadar devam edeceği vurgulandı.





Gerze halkıyla yapılan röportajların da yer aldığı internet sitesi üzerinden kampanyaya destek vermek için imza atanlar, santral kurulması planlanan sahanın 5m2’lik bir kısmını temsili olarak sahipleniyor. Santral sahasının geniş bir alanının orman arazisi olması sebebiyle Anadolu Grubu olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alamamıştı. Ancak süreç devam ediyor. Bu kampanya ile Greenpeace aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın santrale ait ÇED raporuna onay vermemesini talep ediyor.





Dünyanın en başarılı direnişlerinden

Kampanyayla ilgili bilgi veren Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, “Gerze halkı Anadolu Grubu'nun santral planına karşı 4 yıldır direniyor, iki yıldır da santral sahası önünde nöbet tutuyor. 7'den 70'e tüm Gerze halkı havayı, suyu toprağı kirletecek bir santrali Gerze’de istemiyor. Gerze direnişi, Amerika'nın en önemli çevre kuruluşlarından Sierra Club tarafından 2012 yılının en başarılı direnişlerinden biri seçildi. İstiyoruz ki bu cesur direnişin sesini tüm Türkiye duysun, onlara destek olsun. Yaptığımız kampanyayla Gerzelilerin yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Yüzbinlerce kişinin vereceği desteği Anadolu Grubu görmezden gelemez” dedi.





Anadolu Grubu’nun Gerze’ye kömürlü termik santral kurma planları 4 yıldır devam ediyor. Gerze halkı, polisin sert müdahalesine rağmen Eylül 2011’de şirketin iş makinelerinin bölgeye girmesine engel oldu. Yürütülen mücadele sayesinde Nisan 2012’de yapılan Çevresel etki değerlendirmesi toplantısında Orman Bölge Müdürlüğü olumsuz görüş bildirdi. O gün ÇED olumlu kararı alınmadı; ancak şu anda süreç hala devam ediyor.