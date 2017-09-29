Greenpeace üyelerine 'tavuk' davasından beraat

Çevre Örgütü Greenpeace’in insan sağlığına uygun şekilde tavuk yetiştirilmesi için başlattığı kampanya sonrası bie tavuşçuluk firmasının açtığı "haksız rekabet" davasından ceza çıkmadı. Greenpeace’in 3 yetkilisi, yapılan yargılama sonrası, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Duvar'da yer alan habere göre Greenpeace 2016 yılında başlattığı “Yutmayız” kampanyasıyla Türkiye’deki tavukçuluk sektörüne bir çağrıda bulunarak, “Firmalarından üretim koşullarını insan sağlığı ve çevreyi gözetecek şekilde dönüştürmeleri” talebini iletti.

Greenpeace bu kapsamda hazırladığı çağrı metnine de Türkiye’de tavuk enstitüsünün yüzde 85’ini oluşturan 7 firmaya seslenerek "öncü olun" dedi. Çağrı metninde logosu yer alan firmalardan bir Tavukçuluk firması Greenpeace hakkında suç duyurusunda bulunarak, “haksız rekabet” gerekçesiyle dava açmıştı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5. celsesinde mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Greenpeace yetkilisi sanıklar Ece Ünver Mataracı, Ayyüce Özdemir Ökten ve Melda Elif Keskin’e yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.