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Dünya
Deutsche Welle

Greenpeace üyelerine polis müdahalesi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde petrol taşıyan Rus tankerini durdurmak isteyen Greenpeace üyeleri gözaltına alındı.

01 Mayıs 2014 20:08


Kuzey Kutbu'ndan çıkarılan petrolü Avrupa'ya ilk kez taşıyan "Mikhail Ulyanov" adlı Rus tankeri çevre örgütü Greenpeace'in protesto gösterisi ile karşılaştı. Ancak tankerin Rotterdam Limanı'na girişini engellemeye çalışan çevrecilere Hollanda polisi müdahale etti.

Göstericilerin 260 metrelik tankerin çevresinde botlarla oluşturmaya çalıştığı barikatı dağıtan polis 30 göstericiyi de gözaltına aldı.

Rus şirketi Gazprom'un kutuplardaki tartışmalı petrol platformunu protesto eden Greenpeace üyeleri, Peçora Denizi'ndeki petrol tesisisin sızıntı riski nedeniyle çevreye büyük zarar verdiğini savunuyor.

Bölgenin koruma altına alınmasını ve sondaj çalışmalarının yasaklanmasını isteyen Greenpeace, Gazprom şirketinin Avrupa'ya bu yıl içinde 300 bin ton petrol göndermeyi planladığına dikkat çekiyor.

Polis müdahalesine rağmen protesto gösterilerine devam edeceklerini söyleyen Greenpeace sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, “Mücadelemize Kuzey Kutbu'nda devam edeceğiz” dedi.

Geçen sonbahar aylarında Kuzey Kutbu'ndaki petrol platformuna çıkan 30 Greenpeace üyesi Rus makamları tarafından tutuklanmış ve uluslararası eleştirilerin ardından 70 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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