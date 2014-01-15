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Greenpeace: Türkiye'de zehirli çocuk giysileri üretiliyor

Greenpeace'in yaptığı araştırma sonuçlarına göre, dünyaca çocuk kıyafetlerinde zehirli maddelerin olduğu ortaya çıktı

15 Ocak 2014 18:12

Greenpeace'in yaptığı araştırma sonuçlarına göre, dünyaca ünlü markaların ürettiği çocuk giysileri ve ayakkabılarında zehirli kimyasal maddeler bulundu.

2 farklı ülkede üretilen, 25 farklı ülkeden alınan 82 çocuk giysi ve ayakkabısı İngiltere’deki Greenpeace laboratuarlarında incelendi. İncelenen ürünler arasında 5’i Türkiye’den alınan, 3’ü de Türkiye’de üretilen ürünler de yer aldı. Mayıs-Haziran 2013’te yapılan araştırma sonucunda hazırlanan rapordaki sonuçlardan bazıları şöyle:

* Ürünlerde teknik saptamam sınırının üzerinde zararlı kimyasallar olarak bilinen nonil fenol etoksilat (NFE), ftalat, organotin, perflorlu kimyasallar ve antimon izine rastlandı.

* 82 ürünün 50’sinde, tüm markaların en az bir parça ürününde NFE’ye rastlandı.

* Üzerinde plastisol boya bulunan 35 numunenin 33’ünde ftalat tespit edildi. Özellikle Almanya ve ABD’den alınan iki üründe bu oranın son derece yüksek olması dikkat çekti.

* Teste tabi tutulan 15 parça ürünün her birinde bir veya birden fazla perflorlu bileşiğe rastlandı.

* 36 ürünün tümünde antimon ile karşılaşıldı. Tüm ürünlerin polyesterden veya polyesterle başka elyafların karışımından yapıldığı görüldü.

 

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