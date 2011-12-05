Greenpeace nükleer santrale sızdı

T24

'Güvenli nükleer yok'





Nükleer alarm verildi



Greenpeace üyesi bir grup aktivist bu sabah saat 06.00'da "hiçbir engelle karşılaşmadan" Fransa'nın başkenti Paris'e 95 km uzaklıktaki Nogent-sur-Seine nükleer santraline sızdı.Eylemi, Japonya'da bu yıl meydana gelen nükleer facianın ardından Fransız hükümetinin yaptığı "Fransa'daki nükleer tesislerde emniyet tam" tezinin doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak için gerçekleştirdiğini söyleyen Greenpeace, tesise sızan aktivistlerin "hiç kimseyle karşılaşmadan elektrikli ve tel örgülü dört bariyeri aşıp, 15 dakika içinde nükleer tesisin merkezine ulaştığını" bildirdi.Aktivistler nükleer santraldeki iki reaktörden birinin tepesine kadar çıkmayı başardığı ve buradan üzerinde "güvenli nükleer yok" dövizi bulunan pankart açtıkları bildirildi.1987 yılında inşa edilen Nogent-sur-Seine santralinin Paris'e yakınlığından ötürü seçildiğini belirten Greenpeace, santrali çevreleyen 100 kilometrelik alanda 10 milyonun üzerinde insanın yaşadığına işaret ediyor. Greenpeace, nükleer santraller konusunda Fransa'daki mevcut güvenlik önlemlerinin terör, uçak kazası, kimyasal patlama veya kötü niyetli bir saldırıyı dikkate almadığını öne sürüyor.Greenpeace aktivistlerinin tesise sızdığı haberi tesisi işleten Fransız Elektrik İdaresi Kurumu EDF ve Fransız İçişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı. İçişleri Bakanlığı, nükleer santrale izinsiz giren dokuz Greenpeace aktivistinin yakalandığını duyurdu.EDF ve Bakanlık yetkilileri, Greenpeace'in nükleer santrallerin güvenliği konusundaki iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Greenpeace tarafından olaydan sonra yapılan "ülkedeki diğer nükleer tesislerde de simültane eylemler gerçekleştirdik" açıklaması üzerine ise ülkedeki tüm nükleer santraller didik didik aranmaya başlandı.Nükleere karşı mücadele veren Greenpeace Fransa'da 2003 yılından bu yana nükleer santrallere sızma eylemleri gerçekleştiriyor. Dünya "atom şampiyonu" olarak tanımlanan Fransa, elektriğinin yüzde 75'ini topraklarındaki 58 nükleer reaktörden temin ediyor.