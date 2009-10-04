Greenpeace Kanada'da

Çevreci Greenpeace Örgütü, Kanada'nın Alberta eyaletindeki petrol bölgesinde eylem üstüne eylem yapıyor.

Alberta'nın Fort McMurray kentindeki Shell'e ait Albian petrol kumu yataklarına 16 Eylül'de eylem düzenleyen Greenpeace üyeleri, kendilerini buradaki ağır iş makinalarına zincirle bağlamışlardı.

Bu eylemden 2 hafta sonra 30 Eylül'de yine Alberta'da bu kez Suncor Energy'ye ait açık maden yataklarına giren Greenpeace'n 20 eylemci üyesi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Aradan 1 hafta bile geçmeden yine 20 kişiyle Alberta petrol yatakları bölgesine giren Greenpeace üyeleri, bu eylemde Shell'e ait ağır petrolü inceltme tesislerini seçtiler.

Kanada ile birlikte Fransa, Brezilya ve Avustralya'dan gelen 23 eylemciden 3'ü polis tarafından gözaltına alındı.

Bölgedeki 20 eylemcinin, katran kumlarının işlenmesinin çevre suçu olduğuna ilişkin protestoları ise sürüyor.

Kendilerini, tesislerin yüksek bacasındaki kuleye zincirle bağlayan eylemcilerin sözcüsü Melina Laboucan-Massimo, "Bu kadar para temiz ve yenilenebilir enerji için harcansa, dünya gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir duruma gelecek. Mesajımız alınıncaya dek eylemlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Shell'en yapılan açıklamada ise, bölgede çevreye zarar veren bir çalışmaları olmadığı, tüm üretimin yasa ve kurallara uygun yapıldığı belirtilerek, "Buna bu toplumun ihtiyacı var. Biz sorumluluklarımızın bilincindeyiz" denildi.