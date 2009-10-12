Greenpeace İngiltere parlamentosunun çatısına çıktı

Greenpeace örgütü üyeleri, iklim değişikliğine dikkat çekmek için İngiltere parlamento binasına tırmandı. Çatıya çıkan onlarca çevreci, "Politikalarınızı değiştirin, iklimi koruyun" yazılı pankartlar açtı.



Örgüt yetkilileri, çatıda 55 eylemcinin bulunduğunu bildirdi.



Greenpeace, eylemcilerin yaz tatilinden sonra yarın açılacak meclise gelecek milletvekillerini "Selamlamak" için gece boyunca çatıda kalmayı planladıklarını söyledi.



Göstericiler, milletvekillerinden karbon emisyonlarında önemli kesinti ve yenilenebilir enerji yatırımlarını öngören 12 maddelik iklim manifestosunu imzalamalarını istiyorlar.



Hükümetin iklim değişikliği konusunda derhal somut adımlar atmasını isteyen aylemciler, "İklim değişikliğine karşı ciddi önlemler almak için zaman giderek daralıyor. Biz de burada parlamento binasını işgal ederek durumun ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu