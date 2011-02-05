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Dünya

Greenpeace ile Facebook karşı karşıya

Greenpeace, sosyal paylaşım devi Facebook’u 22 Nisan Dünya Günü’ne dek temiz enerji taahhüdünde bulunmaya çağırdı...

05 Şubat 2011 02:00

T24 - Greenpeace, sosyal paylaşım devi Facebook’u 22 Nisan Dünya Günü’ne dek temiz enerji taahhüdünde bulunmaya ve hızla büyüyen elektrik ihtiyacının karşılanmasında kömür kaynaklı planlardan vazgeçmeye davet ediyor. 



Geçtiğimiz hafta Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naido ve Facebook Pazarlama Müdürü Randi Zuckerberg arasında gerçekleşen görüşmede Naido, Zuckerberg’e Facebook’un temiz enerjide lider olma potansiyelini anlattı ve Dünya Günü’nde Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in imzalaması için bir taahhüt belgesi sundu. Bu taahhüt belgesinde Greenpeace, Facebook’tan 22 Nisan Dünya Günü’ne dek aşağıdaki taahhütleri yerine getirmesini istiyor:

• Facebook’un temiz enerji kullanımını artırması,
• Facebook’un karbon ayak izini azaltması ve 2021 yılında tamamen kömürden arınması için bir plan geliştirmesi,
• Facebook kullanıcılarının, şirketin servislerini nasıl yürüttüğü konusunda bilgilendirilmesi,
• Yerel, ulusal ve uluslararası platformda temiz enerjiyi desteklemesi.

Greenpeace’in Facebook’un yüzünü temiz enerjiye dönmesi için yürüttüğü “Facebook: Kömürle Arkadaş Olma” kampanyası kısa sürede 600.000 destekçiye ulaştı. Kampanya’ya Türkiye dışında Fransa, Endonezya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi ülkeler de destek veriyor. 

Greenpeace Uluslararası Enerji Kampanyası Sorumlusu Casey Harrell, “Her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan Facabook, ne yazık ki 21. yüzyılın servislerini 19. yüzyıldan kalma kirli kömür enerjisi ile sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar, Facebook’u kömürü arkadaş listesinden çıkarmaya çağırıyor. Mark Zuckerberg’in bu taleplere karşılık verip vermeyeceği ise merak konusu.”

Elektrik tüketimlerini büyük bir hızla arttıran BT şirketleri, dünyada elektrik ihtiyacının artmasında en büyük etkenlerden biri konumunda. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için kömüre yönelinmesi de, daha fazla karbon salımına buna bağlı olarak da iklim değişikliğinin tetiklenmesine neden oluyor.

Facebook 2010 yılında ilk iki veri merkezini, enerjisini büyük oranda kömürden sağlayan Oregon ve North Carolina Eyaletleri’ne kurmaya karar vererek kömür enerjisi kullanımını artırmayı seçmişti. 


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