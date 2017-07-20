Greenpeace Gizem'e 34 bin Euro tazminat

Greenpeace çevre örgütünün gemisini alıkoyarak mürettebatını tutuklayan Rusya, dört yıl aradan sonra Lahey Tahkim Mahkemesi tarafından 5.4 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. O gün gemide olan ve üç ay tutuklu kalan Gizem Akhan’ın payına da 34 bin Euro düşecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre Greenpeace çevre örgütüne ait “Arctic Sunrise” gemisini 2013 yılında Barents Denizi’nde alıkoyarak 30 kişiden oluşan mürettebatı tutuklayan Rusya, dört yıl aradan sonra Lahey Tahkim Mahkemesi tarafından BM Uluslararası Denizcilik Hukuku’nu ihlal ettiği için 5.4 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Rusya’nın ödemeye mahkûm edildiği cezandan Türk aktivist Gizem Akhan’ın da payına yaklaşık 34 bin Euro (yaklaşık 138 bin Türk lirası) düşüyor.

Denizcilik hukuku ihlali

Hollanda hükümetinin tahkime götürdüğü “Arctic Sunrise” davası sonuca bağlandı. Yapılan açıklamada Rusya’nın BM Uluslararası Denizcilik Hukuku ihlal ederek yabancı bir ülkeye ait gemiyi yasadışı alıkoyduğu belirtilerek “5.4 milyon Euro’luk cezanın 1.6 milyon Euro’luk bölümü gemiye verilen zarar için alınacak. 3 milyon Euro gemide bulunan 30 kişilik mürettebatın maddi ve manevi zararının karşılanması için kesilecek. Geriye kalan 800 bin Euro ise tahkim mahkemesi ve banka garantileri harcamalarına gidecek.

Kefaletle serbest kalmıştı

Kuzey Kutup bölgesi Barents Denizi’nde Greenpeace krizi 19 Eylül 2013 tarihinde patlak vermişti. Rusya’nın açık denizde petrol üretimini protesto eden “Artic Sunrise” gemisi Rus komandoları tarafından basılarak Rusya’nın Murmansk Limanı’na götürülmüştü. Aralarında Gizem Akhan’ın da bulunduğu 30 kişi karaya çıkar çıkmaz tutuklanarak Rus savcılığı tarafından korsanlıkla suçlanmıştı. Ardından dava holiganlık suçuna dönüştürülmüş ve tüm sanıklar 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2013’te 2 milyon ruble (o tarihte yaklaşık 60 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmıştı.



Greenpece örgütünün Gizem için ödediği 60 bin dolar kefalet düşüldüğünde Türk aktivistin payına yaklaşık 34 bin Euro kalıyor.