T24 LogoT24 Logo
Gündem

Greenpeace: Ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıyayız

"Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de aşırı hava olayları"

18 Temmuz 2017 15:47

İstanbul ve çevresini etkisi altına alan yağışın ardından Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Sorumlusu Özgür Gürbüz bir açıklama yaptı. Gürbüz, "Türkiye’nin birçok ilinde görülen sel baskınları iklim değişikliğini durduramazsak daha sık ve şiddetli bir şekilde karşımıza çıkabilir" uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Sorumlusu Özgür Gürbüz, küresel iklim değişikliği hakında yaptığı açıklama ise şöyle: 

"Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de aşırı hava olayları. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar, iklim değişikliğinin sel, kuraklık, don ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini arttıracağını belirtiyor. Türkiye’nin birçok ilinde görülen sel baskınları iklim değişikliğini durduramazsak daha sık ve şiddetli bir şekilde karşımıza çıkabilir.

Kentlerimizin altyapılarının bu hava olaylarına göre tasarlanmadığını, acil durumlarda önlem alma kapasitemizin yetersiz kaldığını hepimiz görüyoruz. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu var. İklim değişikliğine yol açan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçmek. Türkiye’nin bunu yapmaması için bir neden yok. Fosil yakıt kaynaklarının büyük bir bölümünü ithal ediyoruz. Onların yerine kullanabileceğimiz, güneş, rüzgar ve biyogaz gibi kaynaklar açısından ise dışa bağımlı değiliz ve enerji verimliliği başta olmak üzere ciddi bir potansiyele sahibiz.

Şunu da unutmamalı. Her şiddetli yağışın nedeni iklim değişikliğidir diyemeyiz ancak şahit olduğumuz aşırı hava olayların şiddeti ve sıklığı artıyorsa iklim değişikliğinden bahsedebiliriz. Dünya tarihinin gördüğü en sıcak 10 yılın sekizinin son 10 yıl içinde gerçekleşmesi gibi veriler de bizim ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya kaldığımızı doğruluyor."

ETİKETLER

krizhaberaçıklamaiklim değişikliğiyağışhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24