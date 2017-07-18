Greenpeace: Ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıyayız

İstanbul ve çevresini etkisi altına alan yağışın ardından Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Sorumlusu Özgür Gürbüz bir açıklama yaptı. Gürbüz, "Türkiye’nin birçok ilinde görülen sel baskınları iklim değişikliğini durduramazsak daha sık ve şiddetli bir şekilde karşımıza çıkabilir" uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Sorumlusu Özgür Gürbüz, küresel iklim değişikliği hakında yaptığı açıklama ise şöyle:

"Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de aşırı hava olayları. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar, iklim değişikliğinin sel, kuraklık, don ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini arttıracağını belirtiyor. Türkiye’nin birçok ilinde görülen sel baskınları iklim değişikliğini durduramazsak daha sık ve şiddetli bir şekilde karşımıza çıkabilir.

Kentlerimizin altyapılarının bu hava olaylarına göre tasarlanmadığını, acil durumlarda önlem alma kapasitemizin yetersiz kaldığını hepimiz görüyoruz. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu var. İklim değişikliğine yol açan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçmek. Türkiye’nin bunu yapmaması için bir neden yok. Fosil yakıt kaynaklarının büyük bir bölümünü ithal ediyoruz. Onların yerine kullanabileceğimiz, güneş, rüzgar ve biyogaz gibi kaynaklar açısından ise dışa bağımlı değiliz ve enerji verimliliği başta olmak üzere ciddi bir potansiyele sahibiz.

Şunu da unutmamalı. Her şiddetli yağışın nedeni iklim değişikliğidir diyemeyiz ancak şahit olduğumuz aşırı hava olayların şiddeti ve sıklığı artıyorsa iklim değişikliğinden bahsedebiliriz. Dünya tarihinin gördüğü en sıcak 10 yılın sekizinin son 10 yıl içinde gerçekleşmesi gibi veriler de bizim ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya kaldığımızı doğruluyor."