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Dünya

Greenpeace Britanya parlamento binasına tırmandı

12 Ekim 2009 00:11

Greenpeace (Yeşil Barış) örgütü mensupları, iklim değişimine dikkati çekmek için Britanya parlamento binasına tırmandılar.

Çatıya çıkan onlarca çevreci, "Politikalarınızı değiştirin, iklimi koruyun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

Polis protestocuların sayısının 20-30 olduğu tahmininde bulunurken örgüt yetkilileri çatıda 55 eylemcinin bulunduğunu bildirdi. Greenpeace, eylemcilerin, yaz tatilinden sonra yarın açılacak meclise gelecek milletvekillerini "selamlamak" için gece boyunca çatıda kalmayı planladıklarını söyledi.

Protestoculardan Anna Jones çatıdan cep telefonuyla yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğini durdurmak için yeteri kadar çalışmadıklarını kendilerine hatırlatmak için buradayız" dedi.

Göstericiler, milletvekillerinden karbon emisyonlarında önemli kesinti ve yenilenebilir enerji yatırımlarını öngören 12 maddelik iklim manifestosunu imzalamalarını istiyorlar.

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