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Dünya

GREENPEACE BAŞKANINA GRÖNLAND'DA GÖZALTI KOPENHAG (A.A)

17 Haziran 2011 18:53

-GREENPEACE BAŞKANINA GRÖNLAND'DA GÖZALTI KOPENHAG (A.A) - 17.06.2011 - Grönland'da bir petrol sondaj kulesine tırmanan uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in başkanı Kumi Naidoo gözaltına alındı. Bir polis sözcüsü, Naidoo'nun, bir İskoç petrol şirketinin Kuzey Kutbunda derin suda yaptığı sondajını durdurma çabasıyla bir Norveçli eylemciyle birlikte çıktığı sondaj kulesinin tepesinde gözaltına alındığını bildirdi. Polis sözcüsü, Naidoo ile Norveçli eylemcinin, Grönland'ın güvenli bölgelere yönelik özerk yönetim düzenini bozmak ve bölgeye izinsiz girmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkmak üzere başkent Nuuk'a gönderileceğini söyledi. Petrol şirketinin olası petrol sızıntısıyla nasıl başa çıkacağına ilişkin bir plan sunmasını talep eden Greenpeace, bölgede bir dizi eylemler düzenliyordu.

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