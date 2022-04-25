Greenpeace aktivistleri, Norveç'e Rus petrolü tedarik eden tankeri engelledi

Greenpeace üyeleri, pazartesi günü, Norveç'e Rus petrolü tedarik eden bir tankere kendilerini zincirledi. Gemi takip sistemi Marine Traffic'e göre; 'Ust Luga' isimli tanker, başkent Oslo'nun yaklaşık 70 km güneyinde, Exxon Mobil (XOM.N) petrol terminalinin dışında demirli durumda.

Reuters'ta yer alan habere göre, Greenpeace'ten yapılan açıklamada; küçük bir tekneyle gelen aktivistlerin, 95 bin ton petrol olduğu tahmin edilen sevkiyatı önlemek için kendilerini tankerin çapasına zincirledikleri söylendi.

Greenpeace Norveç başkanı Frode Pleym, "Petrol, yalnızca iklim krizinin değil; aynı zamanda savaşların ve çatışmaların da sebebi. Norveç'in, Putin'in savaşını finanse ettiğini bildiğimiz Rus petrolü için serbest bir liman olarak faaliyet göstermesine şok oldum" dedi.

Eylemciler; Norveç hükümetine, Rus fosil yakıt ithalatını yasaklama ve Exxon Mobil'in Esso Norveç birimine, Rusya'dan yapılan bu tür ithalat sözleşmelerini iptal etme çağrısında bulundu.

Bir şirket sözcüsü; Esso Norveç'in, petrolü savaş başlamadan önce satın almayı kabul ettiğini ve Rusya'dan daha fazla petrol satın alma planı olmadığını söyledi.

Esso, Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.