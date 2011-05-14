-''GREEN CARD'' KURA SONUÇLARI İPTAL WASHINGTON (A.A) - 13.05.2011 - Yabancılara ABD'de yasal göçmenlik statüsü tanıyan ''green card'' (yeşil kart) kurası (2012 Çeşitlilik Göçmen Vize Kura Programı-DV 2012) sonuçlarının, bilgisayar hatası nedeniyle iptal edildiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, daha önce bakanlığın ''dvlottery.state.gov'' internet sitesinde açıklanan sonuçların, bilgisayar hatası nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, sonuçların hatalı olarak yayımlandığı ve geçerli olmadığı kaydedildi. Açıklamada, ''Sonuçlar geçerli değil, çünkü ABD yasasının gerektirdiği şekilde adil ve rastgele seçim koşullarında gerçekleşmedi'' ifadesi yer aldı. Başvuru sahiplerine kura sonuçlarına dair yapılan bilgilendirmelerin geçerli olmadığı kaydedilen açıklamada, DV-2012 programına katılan kişiler arasında yeni bir kura çekilişinin yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, 5 Ekim 2010-3 Kasım 2010 tarihleri arasında geçerli başvuru yapanların yeniden başvuru yapmasına gerek olmadığı, başvuru sahiplerinin yeni kuraya dahil edileceği bildirildi. Başvuru sahiplerinin, kura sonuçlarını öğrenmeleri için gerekli olan teyit numaralarının da değişmediği kaydedilen açıklamada, yeni kura sonuçlarının 15 Temmuz 2011 tarihi ya da ona yakın bir tarihte "dvlottery.state.gov" internet sitesinden duyurulacağı belirtildi. ABD yönetimi, ''Çeşitlilik Göçmen Vize Programı'' çerçevesinde her yıl, dünyanın çeşitli ülkelerinden başvuranlar arasında yapılan çekiliş sonucunda, 50 bin civarında kişiye yasal göçmenlik statüsü veriyor. 2012 Çeşitlilik Göçmen Vize Kura Programına da 15 ila 20 milyon civarında kişinin katıldığı belirtiliyor.