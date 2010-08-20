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Dünya

''GRBAVİÇA CANAVARI''NIN İADESİ ERTELENDİ SARAYBOSNA (A.A)

20 Ağustos 2010 17:14

-''GRBAVİÇA CANAVARI''NIN İADESİ ERTELENDİ SARAYBOSNA (A.A) - 20.08.2010 - İspanya'da yaklaşık 5 ay önce yakalanan ve Bosna savaşı (1992-1995) sırasında soykırım yapmakla suçlanan Karadağlı Veselin Vlahoviç'in, Bosna-Hersek'e iadesinin ertelendiği bildirildi İspanyalı yetkililer, ülkenin güneyindeki Alicante kentinde lüks evlerde hırsızlık yapan bir çeteye yönelik 2 Martta düzenlenen operasyonda yakalanan Vlahoviç'in, 24 Temmuzda iadesine karar vermiş ve 25 Ağustosta Bosna-Hersek'e teslim edileceğini açıklamıştı. Bosna Hersek Savaş Suçları Mahkemesi yetkilisi Boris Grubeşiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'nın Bosna Hersek'e iki gün önce gönderdiği yazıyla Vlahoviç'in iadesinin ertelendiğini bildirdiğini söyledi. Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Sadik Ahmetoviç ise, Vlahoviç'in iadesinin ertelenmesiyle ilgili olarak, ''Biz Vlahoviç'in durumunu takip etmekteyiz ve yakın zamanda Bosna Hersek'e iade edileceğine inanıyorum'' dedi. Savaş sırasında Saraybosna'nın Grbaviça semtinin Çetniklerin kontrolüne geçmesinin ardından, kadın ve çocuklara karşı yaptığı şiddet ve işkenceden dolayı "Grbaviça canavarı" olarak adlandırılan Vlahoviç, soykırım yapmakla suçlanıyor.

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