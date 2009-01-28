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Spor

Gravesen bıraktı

Danimarkalı futbolcu Thomas Gravesen 32 yaşında futbola veda etti.

28 Ocak 2009 02:00


Danimarkalı futbolcu Thomas Gravesen 32 yaşında futbola veda etti. Gravesen'in emeklilik kararı almasında, iyi bir takımda forma şansı bulamaması etki oldu.

Danimarka'nın son dönemde yetiştirdiği en iyi orta saha oyuncularından Thomas Gravesen'in kariyeri, 32 yaşında son buldu.

Güçlü fiziği, orta sahadaki savaşçı kişiliği ve pas yeteneği ile öne çıkan Danimarkalı futbolcu, art arda yaşadığı sakatlıkların ardından jubile kararı aldı.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Celtic'in geçen yaz serbest bıraktığı Gravesen, sakatlığı düzelmesine karşın, bir türlü kendisine forma verecek iyi bir kulüp bulamıştı.

76 kez Danimarka Milli Takımı'nın formasını giyen Gravesen, kariyeri boyunca Real Madrid, Hamburg ve Everton gibi takımlarda görev yaptı.

Futbol kariyerine bundan böyle teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyleyen Gravesen, "12 yıl 4 farklı ülkede top koşturdum. Bana bu fırsatı tanıyan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

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