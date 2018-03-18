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Spor

Grandmedical Manisaspor'un umudu genç futbolcular

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını yitirdikten sonra sahaya tamamen gençlerle çıkmaya başlayan Grandmedical Manisaspor, Gazişehir Gaziantep'e 6-0 yenilirken ligde kalesinde 3 yıl sonra ilk kez 6 gol birden gördü

18 Mart 2018 17:38

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de kümede kalma umutlarını yitirdikten sonra sahaya tamamen gençlerle çıkmaya başlayan Grandmedical Manisaspor, Gazişehir Gaziantep\'e 6-0 yenilirken ligde kalesinde 3 yıl sonra ilk kez 6 gol birden gördü. 
Manisaspor, daha önce en son 2014-15 sezonunda yine Spor Toto 1\'inci Lig\'den düşerken Altınordu\'ya 6-1 yenilmişti. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası\'nda ise yine bu sezon Beşiktaş\'a deplasmanda 9-0 teslim oldu. 
Kulüp olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen teknik direktör Aytekin Viduşlu, \"Ligin bitimine 6 hafta var. Biz şimdiden 1 sene sonrasının planlarını yaptık. Bu doğrultuda bütün gençlerimizi yukarıya alıp ortalama 20 yaş grubuyla mücadele ediyoruz. Bunun artıları da oluyor eksileri de oluyor. Biz artık bundan sonraki süreçte çocukların gelişimini sağlamak zorundayız. Onları şimdiden gelecek sezona hazırlamak zorundayız\" şeklinde konuştu.
 

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