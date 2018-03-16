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Spor

Grandmedical Manisaspor'un konuğu Gazişehir Gaziantep

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Play-Off potasında yer alan Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek

16 Mart 2018 13:22

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Play-Off potasında yer alan Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. 
Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Tugay Kaan Numanoğlu\'nun düdük çalacağı maç saat 15.30\'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Alper Önal müsabakada forma giyemeyecek. Manisaspor Teknik Direktörü Aytekin Viduşlu, onur mücadelesi verdiklerini belirterek, \"Genç futbolcularımızla elimizden gelen performansı sergileyeceğiz. Rakibimiz zirveyi hedefliyor. Oyuncularıma inanıyorum, kolay pes etmeyeceğiz\" yorumunu yaptı. 
 

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