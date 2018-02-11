Grandmedical Manisaspor'un derdi orta saha

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Boluspor\'a 3-0 yenilerek çıkışa geçemeyen düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Taner Taşkın, tecrübesizlikten yakındı. Yaşanan maddi krizler yüzünden devre arasında orta saha oyuncularını kaybettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, \"Biz çok kırılgan bir takımız. Orta saha oyuncularımızın gitmesi bizi sıkıntıya soktu. Kanat oyuncularından orta saha yapmaya çalışıyoruz. Bu mevkide görev alan futbolcularımız ise çok genç. Manisaspor maddi manevi problemler yaşayan, 9 puanı silinmiş, devre arasında 10 futbolcusunu kaybetmiş ve iskelet kadrosu kalmamış bir takım. Biz kalan maçlarımızda oyunu çirkinleştirmeden mücadelemizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.