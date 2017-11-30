Grandmedical Manisaspor'un 6 puanı daha silinebilir

MANİSA, (DHA) - ESKİ futbolcusu Ariza Makukula\'ya olan 1.6 milyon Euroluk borcu ödeyemeyen ve 6 puan silme cezası alan TFF 1\'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor\'un başı şimdi de Joshua Simpson\'la derde girdi. Siyah-beyazlıların, 2009-2012 yılları arasında Ege temsilcisinde top koşturan Kanadalı futbolcuya 750 bin euro borcu olduğu ve FIFA\'nın kulübe ihtar yazısı gönderdiği öğrenildi. Manisaspor\'un ocak ayına kadar Simpson\'a parası yatırmadığı takdirde 6 puan silme cezası daha alacağı belirtildi.

Simpson\'ın Makukula\'nın da avukatı olan Alexis Rutman\'a bu davayı verdiği öğrenilirken, yönetimin 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini aramak için harekete geçtiği belirtildi. Maddi olarak en sıkıntılı günlerini yaşayan Manisaspor\'da başkan Abdullah Mergen\'in nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu. Şu an ligde küme düşme hattında bulunan Manisaspor\'un, bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silindi.