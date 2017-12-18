Grandmedical Manisaspor'da umutlar tükeniyor

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silinen Grandmedical Manisaspor, lider Ankaragücü\'ne de deplasmanda 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Ligde puan silme cezalarının ardından düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekip, devrenin son maçları öncesi kurtuluş barajının 9 puan gerisinde kaldı. Her geçen hafta umutları biraz daha azalan Manisaspor\'da camia ve yönetimdeki sessizlik, taraftarı endişelendiriyor. Manisaspor\'da taraftarlar, iç saha ve deplasmandaki her maçta Başkan Abdullah Mergen\'i istifaya davet ediyor.